Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 12.03.2024

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht nach Sekundenschlaf

Langelsheim. Am Dienstag gegen 13:30 Uhr meldete ein 26 jähriger Mann über Polizeinotruf, dass er soeben auf der B 82 irgendwo im Bereich zwischen Rhüden und Langelsheim einen Verkehrsunfall beobachtet habe. Der Verursacher sei mit seinem PKW im Bereich einer Brücke über den linken Fahrstreifen in die linke Leitplanke gefahren und habe sich vom Unfallort entfernt. Der Zeuge folgte den Unfallflüchtigen und konnte der eingesetzten Polizeistreife aus Langelsheim mit Standortmeldungen die Fluchtrichtung mitteilen. Im Bereich des Krankenhauses Goslar wurde der Unfallverursacher von der Polizei angetroffen. Er gab gegenüber den Polizeibeamten an, während der Fahrt vom Sekundenschlaf überrascht worden zu sein. An seinem PKW war die gesamten linke Seite beschädigt. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Mietwagen handelte. Der weibliche Fahrgast wurde ebenfalls angetroffen. Die Frau erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Am PKW entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro, an der Leitplanke etwa 3.000 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch am Anhalteort sichergestellt.

Torsten Schmidt

Polizeihauptkommissar

