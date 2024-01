Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.01.24

Unfälle im Bereich "Hoher Meißner"

Auffahrunfall

Um 17:47 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 18-Jähriger aus Waldkappel mit seinem Pkw die L 3241 vom "Hohen Meißner" in Richtung Vockerode. Witterungsbedingt bremste der 18-Jährige seinen Pkw ab, was der nachfolgende 18-Jährige, ebenfalls aus Waldkappel, zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. Durch den Aufprall wurde der 18-Jährige aus dem vorausfahrenden Pkw leicht verletzt. Der Sachschaden wird mit ca. 13.000 EUR angegeben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Gegen Baum gefahren

Ein weiterer Unfall auf diesem Streckenabschnitt ereignete sich gegen 21:13 Uhr. Diesmal geriet ein 18-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw bei winterlichen Straßenverhältnissen (Schneeverwehungen) von der Fahrbahn ab. Das Auto kam frontal vor einem Baum zum Stehen, der dadurch leicht beschädigt wurde. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 6000 EUR. Der Fahrer bleib unverletzt; auch sein Auto musste abgeschleppt werden.

Wildunfall

Um 18:30 Uhr überquerte ein Sprung Rehe die B 7 in der Gemarkung von Waldkappel. Eines der Tiere lief dabei seitlich gegen den Pkw einer 73-Jährigen aus Sontra, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR an dem Auto entstand. Alle Rehe liefen an anschließend in das angrenzende Feld weiter.

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 13:30 Uhr wurde am gestrigen Sonntag ein 32-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw in der Goethestraße in Eschwege angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Auto fuhr. Ein Test verlief positiv auf Amphetamine, worauf eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Einbruch in Schulgebäude

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannte Täter in das Schulgebäude der Anne-Frank-Schule im Fliederweg in Eschwege ein. Wie heute Morgen festgestellt wurde, haben die Täter zunächst eine Außentür aufgebrochen. Im Gebäude wurden weitere Räume, so auch das Sekretariat und das Lehrerzimmer aufgesucht und die Schränke durchsucht. Augenscheinlich wurde nach ersten Feststellungen nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich jedoch auf mindestens 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 17:48 Uhr kollidierte gestern Nachmittag ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Gotha mit einem Reh, als er auf der B 7 zwischen Wichmannshausen und Datterode unterwegs war. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 01:00 Uhr, ein 47-Jähriger aus Sontra, der mit einem Kleinbus auf der K 28 zwischen Ulfen und Sontra unterwegs war. Das Reh wurde dadurch tödlich verletzt; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

