Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 12-jährige wird von einem unbekannten Fahrer angesprochen

Ratzeburg (ots)

31. August 2023 | Kreis Herzogtum-Lauenburg - 30.08.2023 - Aumühle

Gestern Morgen ist in Aumühle, im Bereich der Bismarckallee / Emil-Specht-Allee, in Höhe des Augustinums Tunnel ein Mädchen von einem unbekannten Fahrer aus einem Auto heraus angesprochen worden. Es wurde von diesem aufgefordert in sein Fahrzeug zu steigen.

Die Polizei wurde daraufhin informiert.

Die Beamten bitten bei entsprechenden Beobachtungen darum, sofort die Polizei über 110 zu informieren.

Wir raten allerdings zur Besonnenheit im Umgang mit gut gemeinten Warnmeldungen. Private Aufrufe, insbesondere in Sozialen Medien, können kontraproduktiv sein und zu nicht mehr kontrollierbaren Falschmeldungen führen.

