HZA-DA: Schließung des Zollamts Wiesbaden

Darmstadt (ots) - Am kommenden Mittwoch und Donnerstag, den 10. und 11. Mai 2023 ist der Zugang zum Dienstgebäude der Generalzolldirektion in Offenbach am Main, Friedrichsring 35, beschränkt. In der Liegenschaft ist auch das Hauptzollamt Darmstadt vertreten, u.a. für Angelegenheiten der Kfz-Steuer. Die ...

mehr