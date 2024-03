Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.03.2024

Goslar (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagmittag in einem Wohnhaus in Hahnenklee zu einem Brand.

Gegen 13 Uhr geriet eine Küchenzeile eines zurzeit unbewohnten Appartements in der Straße Am Hahnenkleer Berg in Brand. Verletzt wurde niemand. Die brandbetroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt und Ermittlungen zur Entstehung des Feuers eingeleitet. Der Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

+++

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 6 in Höhe Baßgeige ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 7.20 Uhr fuhr ein 59-jähriger Mann aus Dingelstedt mit seinem Lkw in Richtung Bad Harzburg, als er etwa in Höhe Baßgeige Ladung verlor. Ein 60-jähriger Goslarer, der mit seinem Transporter hinter dem Lkw fuhr, wollte den Hindernissen nach links ausweichen und kollidierte dabei mit dem auf der linken Fahrspur fahrenden VW Golf einer 22-jährigen Frau aus Seesen.

Die 22-jährige Seesenerin erlitt einen Schock. Der Golf und der Transporter waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell