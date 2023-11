Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am 11.11.2023 kam es gegen 18:00 Uhr in der Schwedlerstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei übersah eine 25-jährige Autofahrerin beim Anfahren vom Fahrbahnrand ein passierendes Auto und es kam zum Zusammenstoß. Die beiden 40 Jahre und 41 Jahre alten Fahrzeuginsassen des passierenden Autos wurden hierbei leicht verletzt.

