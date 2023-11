Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Hauptstraße

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer 23-jährigen Autofahrerin und einer Straßenbahn kam es am Sonntagabend (12.11.2023, 18:10 Uhr) in der Hauptstraße. Dort bog die 23-Jährige während der Rotlichtphase ordnungswidrig nach rechts auf die K7 in Richtung Altrip ab. Die vorfahrtsberechtigte Straßenbahnfahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell