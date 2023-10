Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Sägen aus dem Korb der Drehleiter

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Finnentrop (ots)

Vierzehn Einsatzkräfte der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop haben am Freitag und Samstag, 20. und 21. Oktober, unter Leitung von Michael Bockheim den Lehrgang Technische Hilfe Wald - Modul C abgeschlossen. Im Modul C liegt der Schwerpunkt auf die Arbeit mit der Motorsäge aus dem Korb der Drehleiter. Während am Freitag die Theorie auf dem Plan stand, wurde am Samstag die praktische Ausbildung durchgeführt. Nach einer Einweisung in den Korb der Drehleiter wurden anschließend aus diesem heraus Bäume mit unterschiedlichen Schnitttechniken bearbeitet.

Die erfolgreichen Teilnehmer:

Florian Kramer (Bamenohl), Christopher Hesse, Sebastian Hesse, Jörg Schäfers (alle Finnentrop), Patrick Hunold, Tim Orbana, David Schumann (alle Heggen), Tobias Pieper, Andre Schulte, Thomas Wiese (alle Lenhausen), Chris Sondermann, Malte Wichmann (beide Rönkhausen), Franz Josef Hümmler (Schönholthausen), David Hundt (FW Attendorn)

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell