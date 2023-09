Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletztes Kind bei Verkehrsunfall

Nordhausen OT Herreden (ots)

Am Freitag, den 08.09.2023, gegen 17:00 Uhr kam es in Herreden in der Straße "Vor dem Dorf" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. An der dort befindlichen Haltestelle befand sich ein Bus. Ein 8-jähriger Junge überquerte hinter dem haltenden Bus die Straße. Der 18-jährige Führer eines Pkw VW, der augenscheinlich langsam an dem haltenden Bus vorbei fuhr, bemerkte das Kind zu spät und stieß mit diesem zusammen. Das Kind wurde verletzt und zur Untersuchung dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Am Pkw des 18-Jährigen entstand Sachschaden im Frontbereich in Höhe von ca. 200,- Euro.

