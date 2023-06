Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße

Neustadt/Wstr.: In der vergangenen Nacht vom 10.06.2023 auf den 11.06.2023 kam aus gegen 03:00 Uhr auf dem Parkplatz in der Louis-Escande-Straße in Neustadt/Wstr. vor dem dortigen Restaurant/Kino zu einem Verkehrsunfall. Die 41 - jährige Verursacherin fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus um den Parkplatz zu verlassen. Hierbei kollidierte sie mit einem geparkten Fahrzeug. Während der Unfallaufnahme konnte bei der 41 - Jährigen deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht des Alkoholeinflusses. Es konnte ein Wert von über einer Promille festgestellt werden. Der Verursacherin wurde nach der Unfallaufnahme eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Gegen die 41 - Jährige Dame wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

