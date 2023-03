Polizei Münster

POL-MS: Trickbetrüger versuchen 79-Jährige zu bestehlen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Trickbetrüger haben am Mittwochnachmittag (15.3., 15 Uhr) an der Adelword versucht eine 79-Jährige mit einer miesen Masche zu bestehlen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Die zwei Frauen und der Mann halfen der Münsteranerin zunächst beim Einstieg in den Bus der Linie 5 vom Hauptbahnhof in Richtung Nienberge. Gemeinsam mit der 79-Jährigen stieg das Trio an der Bushaltestelle ,,Am Schonebeck Ring" aus und folgte ihr. Einige Zeit später holten die Unbekannten eine Straßenkarte von Köln hervor und fragten in gebrochenem Deutsch nach ihrem Standort. Dabei merkte die 79-Jährige schon, dass etwas nicht richtig ist. Die Täter verwickelten sie weiter in ein Gespräch und verabschiedeten sich schließlich und gingen. Entwenden konnte das Trio glücklicherweise nichts.

Die Frau hat dunkle Haare und ist circa 1,60 bis 1,65 Meter groß. Sie trug ein graues Stoffkleid mit einem dunklen Pullover oder Jacke sowie weiße Turnschuhe. Die zweite Frau hat blonde Haare und ist etwa gleichgroß. Sie war mit einer blau-grauen Mütze mit weißen Punkten, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und schwarz-weißen Turnschuhen bekleidet. Der Mann hat schwarze Haare und ist circa 1,80 Meter groß. Er trug eine in seine Haare gesteckte Brille, einen langen beigen Schaal, eine schwarze Jacke mit Applikationen auf dem Ärmel, eine blaue Jeans und rote Schuhe.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Noah Zouaghi

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell