POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Einbruch gesucht.

Lippe (ots) - (KF)Am Samstagvormittag fährt ein 59jähriger Mann aus Detmold mit seinem PKW Mercedes auf der Hornoldendorfer Straße. An der Einmündung Hornoldendorfer/Externsteinestraße beabsichtigt er nach links in die Externsteinestraße in Richtung Horn abzubiegen. Beim Einbiegen übersieht der Unfallverursacher eine 60jährige Autofahrerin aus Steinheim, die mit ihrem PKW Mitsubishi auf der Externsteinestraße in ...

mehr