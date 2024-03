Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 17.03.2024

Einbruch in Wohnhaus

Goslar. In der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 11.00 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Noldeweg. Nach ersten Ermittlungen wurde kein Diebesgut erlangt. Der Sachschaden, der durch das Zerschlagen einer Fenstertür entstanden ist, beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Goslar unter 05321-339-0 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Goslar. In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18.30 Uhr und 06.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße Am Nordberg und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Pkw. Sowohl am Pkw Audi als auch am VW-Transporter entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1000 EUR. Der Unfallverursacher verließ ohne die Angaben seiner Unfallbeteiligung die Unfallstelle. Hinweise zur Tat erbittet die Polizei Goslar unter 05321-339-0.

Verkehrsunfall

Goslar/Jerstedt. Am Samstag, gegen 11.10 Uhr, missachtete ein 24-jähriger Mann aus Osnabrück mit seinem Mercedes Sprinter die Vorfahrt eines bevorrechtigten Linienbusses, der von der K1 nach links in die Rudolf-Fischer-Str. abbiegen wollte. Beim Anfahren des Mercedes kam es zum Zusammenstoß. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr

Goslar. Am Sonntagvormittag, gegen 10.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Goslar einen Pkw Nissan mit Bernburger Kennzeichen in der Clausthaler Straße. Bei dem 31-jährigen Fahrzeugführer aus Leipzig wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Gegen den Leipziger wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

