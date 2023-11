Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 27 Quadratmeter Graffiti gesprüht

Zittau, Mittelherwigsdorf (ots)

12.11.2023 / Zittau und Mittelherwigsdorf

Unbekannte Täter haben am Bahnviadukt in Zittau etwa 17,5 Quadratmeter Graffiti und an einer Eisenbahnbrücke in Mittelherwigsdorf nochmals ca. 9,5 Quadratmeter gesprüht.

Die Bundespolizei nahm die Fälle am 12. November 2023 auf und ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden wird auf 2.700,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell