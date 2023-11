Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann wurde mit drei Haftbefehlen gesucht

Zittau (ots)

12.11.2023 / 12:05 Uhr / Zittau

Die Bundespolizei kontrollierte am 12. November 2023 am Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße um 12:05 Uhr einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann und übergab ihn der JVA Görlitz.

Das Amtsgericht Waren hatte insgesamt vier Tage Erzwingungshaft angeordnet und das Amtsgericht Schweinfurt den 36-jährigen Deutschen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe inklusive Gebühren in Höhe von 1.031,00 Euro verurteilt. Da er den Betrag nicht zahlen kann, muss er nun eine 63-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

