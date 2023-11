Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wandergruppe am Gleis - Lebensgefahr

Taubenheim / Spree (ots)

09.11.2023 / 16:15 Uhr / Taubenheim

Eine 6-köpfige Wandergruppe bestehend aus drei Männern und drei Frauen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren schien am gestrigen Donnerstag, den 9. November 2023 die Bahngleise bei Taubenheim mit einem Wanderweg zu verwechseln.

Durch einen Zeugenhinweis wurde der Bundespolizei Ebersbach gegen 16:00 Uhr bekannt, dass sich an der Bahnstrecke zwischen Ebersbach und Wilthen, kurz vor Taubenheim, eine Personengruppe unmittelbar am Gleis aufhalten soll. Eine Streife verlegte unter Zuhilfenahme von Sonder- und Wegerechten in den besagten Bereich und konnte die Personengruppe stellen. Die Beamten forderten die Gruppe auf, sofort den Gleisbereich zu verlassen da hier Lebensgefahr besteht. Dieser Aufforderung kam die Gruppe nur zögerlich und mit Uneinsichtigkeit nach.

Nachdem die Bundespolizisten und die Gruppe den Haltepunkt Taubenheim sicher erreichten, fragten die Polizisten nach dem Grund für den Gleisaufenthalt. Antwort: Da es keinen Wanderweg zum Haltepunkt Taubenheim gibt, wurden die Gleise gewählt. Während der gesamten Zeit verhielt sich die Gruppe uneinsichtig, unkooperativ und teilte ihren Unmut über die getroffenen Maßnahmen mit. Alle Sechs wurden wegen des unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich beanzeigt und konnten anschließend ihren Anschlusszug nehmen.

Die Bundespolizei weist nochmals auf die Gefahren hin, welche durch den Aufenthalt im oder am Gleis entstehen können. Es besteht Lebensgefahr weil moderne Züge zu spät gehört werden und diese einen langen Bremsweg haben.

