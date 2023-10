Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendlicher Opfer eines Raubes

Arnsberg (ots)

Ein 16-Jähriger aus Ense wurde am Sonntag Opfer eines Raubes in Hüsten. Gegen 20:45 Uhr hielt er sich mit seinem Pedelec im Bereich des Schwimmbades auf der Straße "Am Solepark" in Hüsten auf. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte den 16-Jährigen mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Pedelecs. Der Täter flüchtete mit der Tatbeute in Richtung Westring. Er kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 185cm groß, kräftig gebaut, schwarze Jacke mit Kapuze über dem Kopf, blaue Jeans. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein schwarz/weißes Modell der Marke Fischer, Typ Montis. Der Geschädigte blieb unverletzt und erstattete Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 entgegen.

