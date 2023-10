POL-HSK: Eine Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Sundern

Meschede (ots) - Im Zeitraum vom 19.10.2023, 18:50 Uhr bis zum 20.10.2023, 09:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter die Tür eines Geschäftes in der Ruhrstraße in der Mescheder Innenstadt aufzuhebeln. Die Tür hielt dem Versuch stand, so dass die Täter nicht in das Geschäft gelangen konnten. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Meschede unter 0291 / 9020 3411 (Schl.) Rückfragen von ...

