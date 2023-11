Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mehr Rücksicht in Grenzkontrollstellen

Zittau, Neugersdorf (ots)

10.11.2023 / Zittau, Neugersdorf

Die Bundespolizei führt seit einigen Wochen in Zittau und bei Neugersdorf Grenzkontrollen durch. Leider kommt es häufig zu nicht angepasster Fahrweise durch Autofahrer, wodurch sich die eingesetzten Beamten unfreiwillig in Gefahr begeben.

Obwohl überall Geschwindigkeitstrichter auf 10 km / h aufgestellt wurden, gibt es Fahrzeugführer, die kaum abbremsen und zu schnell in die Kontrolle einfahren bzw. auf der Gegenfahrbahn an den Einsatzkräften vorbeifahren. In mehreren Fällen mussten schon Beamte im letzten Moment zur Seite springen um sich in Sicherheit zu bringen.

Die Bundespolizei hat ihre Maßnahmen so abgestimmt, dass die Kontrollzeit so kurz wie möglich ausfällt. Häufig reicht ein kurzer Blick in das Fahrzeuginnere aus. Im Fokus der Kontrollen stehen die Bekämpfung der Schleuserkriminalität und die Eindämmung der irregulären Migration. So wurden in den Zittauer Grenzkontrollstellen bisher vier Schleuser festgenommen. Die Bundespolizei bittet um eine angepasste Fahrweise, um die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten sowie um Befolgung der polizeilichen Weisungen während der Kontrolle.

