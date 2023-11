Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Auseinandersetzung im Zug nach Bautzen

Bautzen (ots)

10.11.2023 / 11:30 Uhr / Bautzen

Zwei Männer gerieten am 10. November 2023 im Zug von Görlitz nach Bautzen aneinander. Auf dem Bahnsteig wurde einer von ihnen handgreiflich.

Gegen 11:30 Uhr kam es kurz vor Ankunft am Bautzener Bahnhof zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Deutschen und einem 17 Jahre alten Jugendlichen aus dem Libanon. Nach dem Aussteigen ging die Streiterei weiter, in deren Folge der Libanese an Kopf, Hals und einer Hand leicht verletzt wurde. Die Männer verließen daraufhin das Bahnhofsgelände. Die Bundespolizei traf etwa 20 Minuten später den verletzten Libanesen an einem Supermarkt etwa 500 Meter entfernt an und kontrollierte ihn. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er von einem Rettungswagen in das Bautzener Krankenhaus gebracht. Der Deutsche wurde zunächst nicht mehr angetroffen.

Um 21:45 Uhr konnten die Beamten ihn am Bahnhof stellen und seine Identität feststellen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell