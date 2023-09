Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei im Einsatz auf der Kirmes in Schleiden

Schleiden (ots)

Bereits gegen 18.20 Uhr am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz wegen Körperverletzung zur Kirmes in Schleiden gerufen. Mehrere Zeugen, und die 18-jährige Geschädigte, konnten den eingesetzten Beamten den Tathergang schildern. Der 19-jährige ehemalige Freund der Geschädigten gab dieser, nach einem Streitgespräch und der Aufforderung sie los zu lassen, eine Kopfnuss. Der Tatverdächtige hatte bereits vor Eintreffen der Beamten den Bereich verlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei gegen 02.00 Uhr erneut zum Kirmesgelände zu einer Schlägerei gerufen. Insgesamt sollten ca. 10 Personen daran beteiligt sein. 4 verletzte Personen konnten durch die Beamten angetroffen werden. Der genaue Tathergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Ein 37-jähriger Mann wurde mit dem Rettungswagen aufgrund von Gesichtsverletzungen zur Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Eine 50-jährige und eine 33-jährige Frau sowie ein 32-jähriger Mann wurden ebenfalls im Gesicht verletzt. Sie kümmerten sich selbstständig um eine ärztliche Versorgung der Verletzungen. Es wurden vier Strafverfahren eingeleitet und zwei Platzverweise vor Ort ausgesprochen.

