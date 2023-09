POL-EU: Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Kreis Euskirchen (ots) - In den späten Abend- und Nachtstunden fanden am 13. und 14. September, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, gezielte Schwerlastkontrollen statt. Dabei wurden an einem Abend gleich zwei niederländische "Gülle"-Transporter kontrolliert, die je zwölf und vierzehn Tonnen zu viel geladen hatten. Das "Übergewicht" musste auf leere Tankfahrzeuge umgepumpt werden, bevor ...

