Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 21.03.2024

Goslar (ots)

Seesen

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Sanitätshaus in der Seesener Bahnhofstraße ein.

Zwischen 18 Uhr und 7 Uhr gelangten der oder die Tatverdächtigen gewaltsam in die Geschäftsräume. Hier durchwühlten sie anschließend mehrere Räumlichkeiten und Behältnisse und entkamen unerkannt vom Tatort.

Hinweise oder Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

+++

Langelsheim

Unbekannte stiegen zwischen Montag und Mittwoch in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus in Langelsheim ein.

Nach dem gewaltsamen Eindringen in das Gebäude auf einem ehemaligen Bundeswehrgelände in der Straße Scheeptal, entwendeten die Tatverdächtigen diverse Haushaltsutensilien, Werkzeuge und Möbel. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag 12 Uhr und Mittwoch 19.30 Uhr.

Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang nach Beobachtungen zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen oder Person in diesem Bereich. Hinweise werden unter der Amtsnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Liebenburg

Am Mittwochmorgen ereignete sich im Liebenburger Ortsteil Dörnten ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Ein 25-jähriger Liebenburger beabsichtigte gegen 7.50 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße Neue Reihe nach links auf die Kunigunder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den von links in Richtung Dörnten fahrenden Mercedes einer 71-jährigen Frau aus Langelsheim, so dass es zu Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

+++

Goslar

Erneut stellte die Polizei bei einer Verkehrsüberwachung am Mittwoch in Goslar eine Vielzahl an Verstößen fest. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der Hildesheimer Straße insgesamt 30 Fahrzeuge.

Zwei Fahrer waren unter Betäubungsmitteleinfluss unterwegs. Sechsmal musste die Ladungssicherung bemängelt werden, in drei Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Drei Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt. An einem Fahrzeug waren bauartbedingte Veränderungen vorgenommen worden, die zur Erlöschung der Betriebserlaubnis führten. Ebenso geahndet werden musste die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell