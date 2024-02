Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/ Lkr. Rottweil) Eine leicht verletzte Autofahrerin bei Unfall (01.02.2024)

Deißlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 37-jährige Fahrerin eines Audi A1 leicht verletzte, ist es am Donnerstagnachmittag an der Einmündung der Kreisstraße 5542 und der Kreisstraße 5558 gekommen. Gegen 16.45 Uhr war die Audi-Fahrerin auf der K 5558 von Schwenningen in Richtung der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts auf die K 5542 in Richtung Deißlingen abbiegen. Gleichzeitig war ein 25-jähriger Fahrer eines Daimlers AMG auf der K 5542 von Dauchingen herkommend unterwegs und bog an der Einmündung nach rechts in Richtung Schwenningen ab. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Audi zusammen. Eine sofortige medizinische Behandlung der Autofahrerin war nicht von Nöten. Abschleppdienste kümmerten sich im Anschluss der Unfallaufnahme um die beiden mit rund 12.000 Euro beschädigten Autos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell