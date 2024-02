Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Betrunkener Autofahrer baut Unfall- rund 16.000 Euro Blechschaden (01.02.2024)

Schramberg (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag gegen 17.45 Uhr ist ein Blechschaden in Höhe von rund 16.000 Euro entstanden. Ein 67-jähriger Opel Astra Fahrer fuhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Schiltach und prallte mit einem am rechten Straßenrand abgestellten Reisebus zusammen. Hierbei zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 67-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, was ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,4 Promille bestätigte. Der Autofahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Opel, an dem Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden am Bus (Evobus) schätzt die Polizei auf etwa 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell