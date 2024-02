Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Unbekannter beschädigt mit Fußtritt absichtlich abgestellten Opel auf einem Parkplatz in der Europastraße - Polizei bittet um Hinweise

Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bereits am vergangenen Samstag, 27.01., hat ein Unbekannter absichtlich einen Opel beschädigt, der im Zeitraum von etwa 15.15 Uhr bis 15.40 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums an der Europastraße abgestellt war. Der Unbekannte trat gegen den Kofferraumdeckel des Wagens, hinterließ dabei in der verursachten Eindellung einen Schuhabdruck und richtete so Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an dem Opel an. Die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

