POL-KN: (VS-Villingen) Nach Parkrempler in der Sebastian-Kneipp-Straße geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Singen (ots) - In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Steißlinger Straße eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr machten sich die Täter mit Gewalt an der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts zu schaffen und gelangten so in die Innenräume. Während einer der beiden Einbrecher an der Tür ...

mehr