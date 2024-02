Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Supermarkt in der Steißlinger Straße - Polizei sucht Zeugen (01.02.2024)

Singen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind Unbekannte in einen Supermarkt in der Steißlinger Straße eingebrochen. Gegen 03.30 Uhr machten sich die Täter mit Gewalt an der Eingangstür des Lebensmittelgeschäfts zu schaffen und gelangten so in die Innenräume. Während einer der beiden Einbrecher an der Tür Schmiere stand, entwendete der andere noch in der Kasse befindliches Bargeld und den Inhalt einer Spendenbox.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch nicht bekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Istanbul Supermarkt gemacht haben, oder sonst Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, sich unter der Tel. 07731 888-0, zu melden.

