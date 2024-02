Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der B33 - Unbekannter verliert Plastikkiste - Polizei bittet um Hinweise (31.01.2024)

Allensbach, B33 (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Bundestraße 33 auf Höhe der Anschlussstelle Allensbach Mitte zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 18.30 Uhr war eine 34-jährige Kia-Fahrerin auf der B33 in Richtung Autobahn unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Allensbach-Mitte konnte die Frau einer mittig auf der Fahrbahn liegenden Plastikkiste nicht mehr ausweichen und überfuhr die Kiste, die ein Unbekannter zuvor verloren haben muss. An ihrem Wagen entstand dabei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Verlierer der Plastikkiste geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell