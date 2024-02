POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Aufzuchtanlage und diverse Betäubungsmittel bei Wohnungsdurchsuchung aufgefunden (31.01.2024)

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, auf der Straße "In Steppach" ereignet hat, ist ein 63-jähriger Fahrer eines Renaults leicht verletzt worden. Der Renault-Fahrer war auf der Straße "In Steppach" in Richtung Stadtmitte unterwegs und musste wegen einer roten Ampel am Übergang zur Ernst-Hohner-Straße ...

mehr