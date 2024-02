Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Dienstag, gegen 17.45 Uhr, auf der Straße "In Steppach" ereignet hat, ist ein 63-jähriger Fahrer eines Renaults leicht verletzt worden. Der Renault-Fahrer war auf der Straße "In Steppach" in Richtung Stadtmitte unterwegs und musste wegen einer roten Ampel am Übergang zur Ernst-Hohner-Straße anhalten. Ein dem Renault folgender 25-jähriger Audi-Fahrer reagierte zu spät und fuhr in das Heck des haltenden Wagens. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der leicht verletzte 63-Jährige benötigte keinen Rettungswagen.

