Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) In der Bert-Brecht-Straße gegen geparkten Audi gefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Am Dienstag, im Zeitraum von etwa 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr, ist ein Unbekannter vor dem Gebäude Bert-Brecht-Straße 12 gegen einen auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellten Audi A6 gefahren und hat an diesem Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro angerichtet. Ohne sich weiter um den am Fahrzeugheck des Audis verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, entgegen.

