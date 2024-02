Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Unfallflucht- Unfall im Gegenverkehr- Polizei sucht Zeugen (31.01.2024)

Oberndorf a.N. (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch, gegen 1^9.45 Uhr, auf der Kreisstraße 5500. Der Unbekannte fuhr auf der K 5500 von Altoberndorf in Richtung Trichtingen und kam auf der Strecke auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 20-jährige Fahrerin eines Daewoo wich zwar nach rechts aus, trotzdem kam es zu einer seitlochen Kollision der beiden Wagen. Verursacher flüchtete unter Zurücklassung eines Schadens in Höhe von rund 1.000 Euro in Richtung Trichtingen. Hinweise zum Unfallflüchtigen erbittet die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

