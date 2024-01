POL-MFR: (83) Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger - Zeugen gesucht

Schwabach (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zum Mittwoch (24.01.2024), in ein Schmuckgeschäft in der Schwabacher Innenstadt einzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 03:00 Uhr versuchten unbekannte Personen, mit brachialer Gewalt das Schaufenster eines Juweliers in der Ludwigstraße einzuschlagen. Zwar hielt die Scheibe dem Angriff stand, allerdings entstand ein Sachschaden ...

