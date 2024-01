Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Basteiwall

Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Am Basteiwall in Coesfeld kam es zwischen dem 09.01.2024 (23.00 Uhr) und dem 10.01.2024 (08.30 Uhr) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren den am Fahrbahnrand geparkten grauen Nissan eines 68-jährigen Coesfelders und flüchtete.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell