Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Zu dicht an einem geparkten Auto vorbeigefahren - Polizei sucht Unfallzeugen

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwoch, in der Zeit von 06 Uhr bis 11 Uhr, zu dicht an einem vor der Neckarstraße 115 abgestellten VW Golf vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Anschließend fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich zu melden. An dem Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Nun ermittelt die Polizei Schwenningen wegen Unfallflucht und sucht Zeugen. Personen, die den Unfall beobachtete haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

