FW-EN: Ausgelaufene Betriebsmittel; Brand auf einem Balkon

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag den 14.09.2023 wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug um 17:35 Uhr zu einer Ölspur an der Kreuzung Neustraße / Voerder Straße alarmiert. An der Einsatzstelle stand ein PKW der Benzin verlor. Die Feuerwehrbesatzung trug Bindemittel auf und sicherte die Unfallstelle ab. Nach dem Aufnehmen des Bindemittels wurde zur Verkehrsabsicherung ein Ölwarnschild aufgestellt. Der Einsatz endete um ...

