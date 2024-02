Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Räuberischer Diebstahl in der Bahnhofstraße - Polizei sucht Zeugen (29.01.2024)

Singen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem räuberischen Diebstahl, der sich am Montagmittag in der Bahnhofstraße ereignet hat. Gegen 13 Uhr beobachtete der 52-jährige Ladendetektiv des Galeria Karstadt, wie ein unbekannter Mann mehrere Kleidungsstücke in eine mitgeführte Tasche steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Im Bereich des Ausgangs in Richtung Bahnhofstraße sprach der 52-Jährige den Dieb an, versuchte ihn festzuhalten und die Tüte mit dem Diebesgut abzunehmen. Der Unbekannte schubste ihn jedoch weg und flüchtete samt Beute über die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße. Ein weiterer Versuch den Flüchtenden festzuhalten und ihm die Tasche abzunehmen, misslang ebenfalls.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 180 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, kräftige Statur. Bekleidet war er mit einer beigen Hose, einer schwarzen Jacke, orangenem Shirt, braunen Schuhen und einer schwarzen Wollmütze mit weißer Aufschrift. Zudem trug er einen Dreitagebart. Er sprach Deutsch, mit russischem Akzent.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell