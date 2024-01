POL Schwaben Nord: Einbruch in Kindergarten

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am gestrigen Dienstag (02.01.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer offenbar ein Auto in der Stenglinstraße. Gegen 06.30 Uhr parkte ein BMW-Fahrer sein Auto in einem Parkhaus. Als er gegen 14.00 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er einen Kratzer an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich offenbar anschließend ohne sich um den Schaden zu ...

mehr