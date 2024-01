POL Schwaben Nord: "Love-Scamming"

Augsburg (ots) - BAB A8 / AS Dasing / FR Stuttgart - Am gestrigen Dienstag (02.01.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8 zwischen Dasing und Friedberg. Eine Person wurde dabei leicht verletzt. Gegen 09.00 Uhr war ein 61-jähriger Lkw-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, wodurch der Lkw umkippte. ...

