Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Versucht der Kontrolle zu Entziehen

Wörth BAB65 (ots)

Am Morgen des 01.01.2024 sollte eine 42-jährige Fahrzeugführerin auf der A65 einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei ignorierte sie mehrmals die Aufforderung Anzuhalten und versuchte ihre Fahrt in Richtung Baden-Württemberg fortzusetzen. Schlussendlich konnte sie durch Versperren der Fahrbahn angehalten und kontrolliert werden. Schnell war klar warum sie sich der Kontrolle entziehen wollte. Bei der Fahrerin konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden, was der anschließende Test bestätigte. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

