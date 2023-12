POL-PDLD: Rülzheim - Trunkenheitsfahrt

Wörth am Rhein (ots) - Durch ein geplatztes Rohr lief am gestrigen Samstag, 30.12.23 in der Ottstraße in Wörth ein Keller voller Wasser. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Straße musste während des Einsatzes kurzfristig gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein Pressestelle Telefon: 07271/9221-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

