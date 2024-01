POL Schwaben Nord: Unfall auf der A8

Augsburg (ots) - Neusäß - Am heutigen Dienstag (02.01.2024) versuchte ein 37-Jähriger die Dienstwaffe eines Polizeibeamten in der Gutenbergstraße zu entreißen. Gegen 01.30 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem der 37-Jährige seine Taxifahrt nicht bezahlen konnte. Vor Ort weigerte sich der 37-Jährige zunächst seine Personalien anzugeben. Die Beamten durchsuchten den Mann daraufhin nach Ausweisdokumenten und stellten so seine Personalien fest. Dabei griff der ...

