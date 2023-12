RLS NORD: Suche nach vermisstem 86-jährigen Mann

Sylt (ots) - Die am 30.11.2023 vermisst gemeldete Nadine K. konnte am 01.12.2023 um 07:30 Uhr von Einsatzkräften des Polizeirevier Sylt angetroffen werden. Wir bitten die Medien um die Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten. Rückfragen bitte an: Regionalleitstelle Nord Telefon: 0461/99930240 E-Mail: ...

