POL-KN: (Bad Dürrheim, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis) Auflieger eines Sattelzug-Lastwagens neben der Fahrbahn in den Graben gerutscht - teils erhebliche Verkehrsbehinderung

Bad Dürrheim, B 27, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagvormittag, etwa gegen 11 Uhr, ist ein Auflieger eines Sattelzug-Lastwagens auf der Bundesstraße 27, etwa auf Höhe der Abzweigung der Robert-Bosch-Straße beim Industriegebiet Bad Dürrheim im Zuge eines Brems- und Ausweichmanövers von der Fahrbahn abgekommen und in einen angrenzenden Graben gerutscht. Ein Autofahrer wechselte im oben genannten Bereich direkt vor dem Sattelzug-Lastwagen von der linken auf die rechte Spur der in diesem Bereich mehrspurigen B 27. Aus diesem Grund musste der auf dem rechten Fahrstreifen befindliche Lastwagen-Fahrer abbremsen und nach rechts ausweichen. Im Zuge des Brems- und Ausweichmanövers gerieten die rechten Räder des Sattelzugaufliegers auf den unbefestigten Seitenstreifen neben der Fahrbahn. Der gesamte Auflieger rutschte daraufhin in einen angrenzenden Graben, während die schwere Zugmaschine des Sattelzuges auf der Fahrbahn der B 27 stehen blieb. An dem Fahrzeug und im Bereich des Straßengrabens entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Bergung des Aufliegers durch ein Spezial-Abschleppunternehmen musste die B 27 bis gegen 17 Uhr teilweise voll gesperrt und der Verkehr über das Industriegebiet örtlich umgeleitet werden. Dennoch kam es am Donnerstagnachmittag bis zur Aufhebung der Sperrung teils zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

