Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eutingen im Gäu A81/ Lkr. Freudenstadt) Zwei Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Blechschaden bei Auffahrunfall (01.02.2024)

Eutingen im Gäu A81 (ots)

Zwei Leichtverletzte und insgesamt rund 15.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, den eine Autofahrerin am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Horb verursacht hat. Ein 26-jähriger Seat-Fahrer war auf der rechten Fahrspur der A 81 in Richtung Singen unterwegs und musste verkehrsbedingt auf der Neckartalbrücke seinen Wagen abbremsen. Eine dahinterfahrende 43 Jahre alte Fahrerin eines VW Golf erkannte dies zu spät und fuhr auf den Seat auf. Der 26-Jährige und seine 25 Jahre junge Beifahrerin verletzten sich bei der Kollision leicht. Rettungswagen brachten diese zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Abschlepper kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrfähigen Wagen.

