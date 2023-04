Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verdächtige Personen

Mauel Staudenhof (ots)

Durch einen Verantwortlichen wurde die Polizei Prüm am späten Freitagabend über 6 unbekannte Personen in Kenntnis gesetzt, welche das Gelände des Staudenhofs auf der Gemarkung Mauel betreten würden. Die verlassene Ortslage Staudenhof zieht immer wieder Abenteurer an, welche die in Privateigentum stehenden Gebäude widerrechtlich betreten und dort für Schäden sorgen. Aufgrund einer technischen Überwachung konnten die Personen frühzeitig festgestellt werden. Die Polizei konnte die Personen vor Ort antreffen und einer Identitätsfeststellung unterziehen. Ob es zu Straftaten gekommen ist, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

