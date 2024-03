POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 20.03.2024

Goslar (ots) - Die Polizei sucht Zeugen für einen versuchten Einbruch am Dienstagmorgen in ein Haus im Stadtteil Steinberg. Aufmerksame Nachbarn aus dem Reinkamp hatten am frühen Morgen zwei dunkel gekleidete Personen auf benachbarten Grundstücken gesehen und gegen 7 Uhr die Polizei verständigt. Offensichtlich aufgeschreckt flohen die Verdächtigen, die zuvor versucht hatten, in ein Haus einzudringen. Die Ermittler ...

