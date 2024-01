POL-LWL: PKW auf BAB 24 ausgebrannt

Neustadt-Glewe (ots) - Aus einer Metallverarbeitungsfirma in Neustadt-Glewe haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende Kupfer in Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Wie der Polizei am Montag mitgeteilt wurde, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum umfriedeten Firmengelände in der Straße An der Autobahn. Anschließend sollen die Täter aus mehreren teils verschlossenen Containern, Lagerhallen und ...

mehr