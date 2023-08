LPI-SHL: Spiegelklatscher

Reurieth/Zeilfeld (ots) - Auf der Strecke von Reurieth nach Zeilfeld verunglückte Mittwochabend gegen 20:00 Uhr ein 23-jähriger Motorrad-Fahrer. In einer Linkskurve geriet er auf angespültem Schottern ins Straucheln, stürzte und rutschte ca. 50 Meter bis er an einem Baum zum Liegen kam. Mit schweren Verletzungen flog ein Rettungshubschrauber den Fahrer ins Klinikum. Am Zweirad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

